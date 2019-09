La Sport Management ha rilanciato le sue ambizioni a Milano, nella Sala Affreschi della Provincia di Milano, svelando il suo asso nella manica per la stagione 2012-2013: Filippo Magnini. Lo sprinter pesarese, che nel 2012 ha vinto la medaglia d’oro agli Europei di Debrecen nei 100 stile libero e in carriera vanta 2 titoli mondiali nella stessa gara, sarà infatti la punta di diamante della squadra che è espressione di Sport Management, società che gestisce numerosi centri sportivi.

“Parto per questa nuova avventura con grandissimo entusiasmo – ha detto Magnini -. Sono molto felice di entrare a far parte di un progetto solido e ambizioso. Sono convinto di poter dare ancora molto al nuoto, e questa nuova sfida mi affascina non solo dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista manageriale. Ho scelto la società numero uno d’Italia a livello gestionale, di cui condivido i valori ed il desiderio di primeggiare. Ero alla ricerca di serenità e sono certo di averla trovata”.

"La Sport Management gestisce 25 impianti sportivi su tutto il territorio, tra cui il centro natatorio di Vasto Stadio del nuoto, con numeri eloquenti: 50.000 utenti tesserati; 1.500 atleti fra nuoto, pallanuoto e sincro; 5.500.000 passaggi singoli annuali", si legge in una nota della società presieduta da Sergio Tosi.

“Siamo molto felici che il capitano della nazionale di nuoto abbia scelto il nostro progetto – ha confermato Tosi - A livello sportivo, dopo gli ottimi risultati delle ultime stagioni, avere la fiducia di un atleta del calibro di Filippo Magnini ci riempie di orgoglio. Guardiamo con fiducia al prossimo quadriennio olimpico, in cui contiamo di regalarci, insieme, tante soddisfazioni”.

“La Provincia di Milano dimostra, ancora una volta, di affiancare con convinzione lo sport agonistico, oltre che la pratica amatoriale – ha dichiarato il presidente Guido Podestà -. In particolare, il nuoto, risultato fondamentale nel corso della mia vita, costituisce una disciplina capace di conciliare passione, superamento dei propri limiti e rispetto delle regole, dell’avversario, dello spirito di squadra. Insomma, un momento straordinario di formazione per i giovani, che devono imparare, sin dalle scuole, a coltivare il più nobile spirito olimpico. In tal senso, l’incontro di oggi, arricchito dalla presenza di Filippo Magnini, rientra in un più ampio impegno assunto dalla Federazione regionale grazie al lavoro svolto dal presidente Danilo Vucenovich”.

"E' un vero piacere essere oggi con voi per la presentazione della nuova stagione del Team Nuoto Sport Management – ha aggiunto l'assessore allo Sport della Provincia di Milano, Cristina Stancari -. Come assessore allo Sport della Provincia di Milano mi sono da subito occupata dei cosiddetti "sport minori" che ci danno un'idea di quanti sacrifici e allenamenti devono fare gli atleti per praticare sport. Credo molto nello sport. Ci insegna a vincere ma anche a perdere e a rialzarsi e andare avanti. Auguro a Filippo Magnini in grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura".

Nel 2012 il Team Nuoto Sport Management è stato vice-campione d’Italia a squadre, sia in campo maschile che in campo femminile, oltre a vantare 3 qualificazioni olimpiche e numerosi titoli nazionali conquistati sia agli Assoluti di nuoto che ai campionati giovanili.

(Comunicato Sport Management)