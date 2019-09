Il Comune di Cupello ha dato incarico ai legali Angela D’Ercole, Concetta Di Stefano ed Erminia Di Filippo, di valutare l’azione legale più opportuna, ivi inclusa la possibilità di procedere con un’azione collettiva risarcitoria (class action), nei confronti della SASI SpA ritenuta responsabile del disservizio causato dalla mancata distribuzione di acqua potabile verificatasi tra il 10 ed il 13

novembre scorso.



Il Comune di Cupello, con questa iniziativa, ben accolta dalla cittadinanza, intende reagire al grave disservizio causato dal ritardo della SASI nel porre rimedio al guasto della rete di distribuzione dell’acqua potabile. La popolazione che si è vista sottrarre per alcuni giorni di seguito un bene indispensabile per la vita quotidiana, si è vista anche costretta ad affrontare il disagio anche con notevole ripercussione, in termini di spesa, sull’economia familiare.



Per questo motivo, il Comune di Cupello, nella persona del Sindaco Angelo Pollutri, invita tutti i titolari di un’utenza SASI, a recarsi presso gli uffici comunali dove è stato aperto uno sportello informativo per tutti coloro che, facendo propria questa iniziativa, volessero prestare la propria adesione per promuovere un’azione risarcitoria per il ristoro dei danni provocati dal disservizio.