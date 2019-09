In programma a Vasto la mostra fotografica allestita in occasione del centenario della nascita di Don Felice Piccirilli, parroco della Cattedrale di Vasto dal 1942 al 1968, che si terrà nella Sala Mattioli dal 25 novembre al 2 dicembre.



In occasione del centenario della nascita di Don Felice Piccirilli il Centro Culturale Histonium in collaborazione con la Parrocchia della Cattedrale di S. Giuseppe ha organizzato una mostra fotografica sulla vita di Don Felice. I curatori in un momento di difficoltà e di sfiducia, come è senza dubbio l'ora presente, hanno inteso riproporre alla cittadinanza la figura di un uomo che ha dato tutto per gli altri a causa di Gesù.



Innumerevoli le iniziative documentate dalla mostra che nei vari pannelli ripercorre tutte le tappe della vocazione del sacerdote. Una missione consapevolmente tesa a attualizzare il principio cristiano di sussidiarietà in funzione del bene comune, che si conclude con la malattia e la morte precoce.



La mostra oltre a dettagliare la figura di questo testimone di Cristo, mette in evidenza come attorno a lui si sia mobilitato un popolo che riconoscendolo guida e pastore, è diventato protagonista della storia, presenza feconda e concreto segno di cambiamento nella società civile vastese.