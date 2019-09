A tu per tu con Francesco Roselli:

Francesco Roselli, da 40 anni storico tifoso della Vastese, dopo aver assistito alla rinascita del calcio a Vasto, torna a dire la sua sulla nuova squadra, sulla società, sui tifosi, sui programmi e le ambizioni e come sempre non le manda a dire. Prima di iniziare però ci tiene a fare un saluto: "Permettimi di fare un grande in bocca al lupo a una persona a me molto cara, il Cavaliere, Enzo Ronzitti".



Come ti sembra la situazione attuale della squadra?

Secondo il mio modesto parere, c’è stato, come di solito succede quando si costruisce qualcosa di nuovo, e per fortuna è stata costruita una squadra, delle diversità di vedute, però ciò non toglie che si sia fatto del bene alla città. Per quanto riguarda il piano tecnico bisogna fare i complimenti a chi li merita. Questa squadra è stata costruita dallo staff tecnico, dal direttore sportivo Alfonso Calvitti, in primis, e non lo dico perchè è un mio amico fraterno, coadiuvato dallo staff di Luigi Baiocco, persona molto cara, che forse ha pagato il buttarsi a capofittoper la rinascita del calcio. Essendo molto legato alla città non vedeva l’ora di ricominciare, strada facendo purtroppo, non è che non è stato aiutato dalla società, ma ci sono state delle vedute diverse. Con l'arrivo di Massimo Vecchiotti e del suo staff, le cose sono cambiate, lui può sembrare un duro, però è una persona capace di farsi capire, non perché Baiocco non lo fosse, Massimo è un grande uomo di calcio che ha militato per anni in C e anche nella Vastese.



Gli hai perdonato i trascorsi con il Vasto Marina?

Da una figura carismatica come la sua, essendo una persona di polso e di carattere, non ho accettato che non sia riuscito a far capire a certe persone che qui non siamo a Roma, Milano, Genova o Torino, qui una sola squadra di calcio basta. Anche se noi non possiamo sapere tutto dei fatti che sono successi e delle persone, ognuno ha le proprie ambizioni e le proprie necessità.



E' l'allenatore adatto?

Speriamo che rimanga Vecchiotti fino alla Serie C, così come qualche giocatore può salire con noi, anche fino alla D, è inutile che la gente parla di spettacolo, perché lo spettacolo in Italia lo fa solo Zeman. Massimo sa mettere bene in campo la squadra, è quello che serve in queste categorie, concretezza, senza fronzoli. In passato è stata data fiducia a tanta gente che non lo meritava, meno capace di lui, adesso su quella panchina c’è lui a cui è sempre stato dato poco credito nonostante i risultati. Se qualcuno gli avesse dato fiducia avrebbe potuto iniziare anche prima, è da sempre un uomo di calcio, è maniacale nella cura del suo lavoro e merita questa opportunità.



E di Pino De Filippis cosa pensi?

Posso solo dire che è un grande competente di calcio di altissimo livello.



Fino a questo momento sono stati commessi degli errori?

Non far capire ai calciatori che quando indossano la maglia della Vastese indossano la maglia di una città. Questo è stato un fattore psicologico, qualche problema che abbiamo avuto all'inizio è stato solo mentale, gli stessi interpreti si sono ripresi in seguito e adesso vincono. Teniamo presente che la squadra deve essere ancora ritoccata e che Marconato è stato il botto del mercato, ha dato grande tranquillità a tutto il reparto, ma nei dilettanti è sempre calciomercato più della Serie A, ne arriveranno altri. In generale sono comunque fiducioso.



Nonostante tutto la gente non viene allo stadio, come mai?

Conosco bene il popolo vastese e la tifoseria, so che civilmente e sportivamente ogni situazione negativa se la legano al dito. Parlando con tanta gente ho compreso che purtroppo i fallimenti sono la causa di questa scarsa presenza di pubblico allo stadio, anche se all’inizio ho visto che c’era una buona affluenza. Vuoi perché erano belle giornate, vuoi per la linfa della nuova avventura o per la curiosità, ma alle prime partite sono venute 400 persone e per la Promozione non sono poche, anche se all'inizio qualcuno era titubante e lo è ancora oggi. Il pubblico non ha sposato la scelta di ripartire da questa categoria, ne voleva una più allettante, colpa anche delle divisioni di categorie, sono troppe, prima dalla Promozione passavi in D, adesso devi fare anche l’Eccellenza, ci vogliono due anni e questi due anni sono già passati, li abbiamo buttati al vento, potevamo muoverci prima.



Mentre su internet la Vastese continua ad essere seguita.

Tutti vanno sul web e si informano del risultato, al campo siamo in 200, però sui siti non sono 200, sono migliaia. Questo mi fa capire che la gente purtroppo non dimentica, ha paura di innamorarsi di nuovo per non avere una nuova delusione. I nostri tifosi sono unici e speciali, davvero meravigliosi, solo loro possono riuscire con l'infinita passione che hanno a coinvolgere tante altre persone.



C’è anche chi non crede in questo progetto perché ci sono dei politici.

Questa voce a me non piace, perché sono il primo a dire, e ho anche detto a Prospero, che il calcio a Vasto non sempre porta voti, forse succedeva prima, negli anni 70, ma adesso non è più così. Una volta che Alfonso Calvitti e Don Gianni si sono mostrati disponibili con una mentalità lungimirante e aperta alla città, offrendo una base dalla quale ripartire, logicamente Prospero ha sposato presto la causa, altrimenti saremmo rimasti per il terzo anno senza calcio a Vasto, questo è un dato di fatto. Dico questo non perché voglia essere ruffiano, io ho nel cuore questa città, gli ho voluto sempre bene e sempre gliene vorrò, ma non mi sono maimesso in ginocchio davanti a nessuno.



Come vedi il futuro?

La società attuale può fare una Serie D tranquilla, a salvarsi. Inutile nascondersi, ci sono dei cognomi importanti, ho la massima fiducia. Per passare in Serie D ci deve essere una concomitanza di cause: l'assenso delle parti in causa, essere fortunati nella sfortuna delle altre e dare garanzie economiche. Se non sbaglio avevo letto che Abete ha parlato di una cauzione di 150.000 euro. Se si riesce a fare tutto questo possiamo fare la D, ma non mi illudo, l’anno prossimo faremo l’Eccellenza. Non ho mai creduto e non crederò mai alla fusione, anche se le sorprese sono infinite. Se succedesse potrebbe solo fare piacere, ma perché l’anno prossimo e non prima? Qui l’anello al naso non ce l’ha nessuno, se si voleva fare calcio si poteva fare insieme da tre anni. Ovviamente guardando la crisi attuale che incombe, più persone ci sono in una società, meglio è, ma sia chiaro, non è che non voglia, non credo, perché altrimenti l’avrebbero fatto prima.



Non hai dimenticato il passato.

Un fallimento del genere non lo dimenticherò mai, non è possibile non parlarne più, torna sempre in mente, anche perché se avessimo avuto già una categoria quando non ci siamo iscritti in C facendo subito l’Eccellenza, come il Giulianova, adesso saremmo più in alto, con entusiasmo poteva ripartire tutto. Potevamo già essere in D se non perdevamo questi due anni, se una certa dirigenza si fosse messa a disposizione invece di voler dimostrare a tutti i costi di saper fare calcio meglio della vecchia dirigenza della Pro Vasto. Un giorno, magari cambieranno gli scenari, adesso non possiamo più fare voli pindarici, la nostra realtà in questo momento è la Serie D, per la classe imprenditoriale e dirigente di Vasto è già un miracolo farla. Se poi, come sempre ho pensato, un grande imprenditore amante del calcio si innamorasse di questa bella città e avesse voglia di investire dei soldi qui, fare calcio qui, allora sarebbe un altro discorso, tutto sarebbe possibile in quel caso.



Arriveranno altri soci?

Chiunque arriverà deve avere parole di fiducia per il futuro, ricordo nel 2006 quando dovevamo agganciare il Giuliano, avevamo quattro punti di distacco, c'era Danilo Pierini in panchina, abbiamo vinto 2-1, eravamo ad un punto dai play off e allo stadio c’erano 400 persone. Il mister chiese come mai, ricordo che un vecchio dirigente andò in televisione qualche giorno prima e invece di imprimere fiducia disse che l’iscrizione al campionato non era sicura, quando nessuno se lo immaginava, quando tutto sembrava a posto. Quando uno inizia a sentire queste cose, che si parla male de futuro, le conseguenze sono tali, non voglio che succeda anche adesso. Un vastese queste cose non le vuole sentire, poi è normale che non ci viene più allo stadio.



A Vasto si lavora sui giovani?

Del settore giovanile non parla nessuno, ma è la parte fondamentale, il trampolino di calcio di ogni società, soprattutto per noi che siamo in questa situazione. Ma come faccio a vedere un settore giovanile quando non ci sono le strutture adatte? Come si può fare un settore giovanile così? In una città in cui ci sono tre o quattro settori giovanili diversi. Ci dobbiamo rendere conto che dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. E’ vergognoso, che una squadra che rappresenta la città non sia favorita nel fare gli allenamenti. Come fanno i nostri figli a crescere e divertirsi? Dove li facciamo allenare in campagna? Una volta un dirigente girava nei quartieri e faceva andare all’Aragona quello che sapeva giocare, ora i tempi sono cambiati, ci dobbiamo mettere in testa che dobbiamo iniziare ad avere lungimiranza per i giovani, non mi stancherò mai di dirlo, oltre alle strutture ci devono essere persone qualificate, capaci, professionisti del settore che devono essere stipendiati, non gli amici degli amici.



Cosa bisognerebbe fare?

Ho visto allenarsi la Juniores all’Incoronata e avevano dei problemi di orari, è una cosa che non deve esistere. Facciamo fatica in tutto e questo avviene anche per la prima squadra, ma se dobbiamo crescere dobbiamo farlo anche in queste cose. La gente deve anche pensare al futuro non solo all’immediato e al risultato della domenica. Bisogna fare qualcosa, è vero che c’è la crisi, ma non pretendiamo che tutti i figli siano dei Maradona o dei Pelè, devono poter avere le opportunità e le strutture per divertirsi, ma se chi di dovere è stato indifferente e non si è mosso quando non ci siamo iscritti, figuriamoci adesso, non ho parole.



Vuoi chiudere con un appello.

Invito tutti a trascorrere quelle due ore allo stadio, se non volete farlo per la squadra fatelo per la città, qui bisogna tifare prima per la città, dopo viene la squadra.