I carabinieri stanno cercando il colpevole nei vicoli del centro storico. Non può essere andato molto lontano. Una donna è stata scippata oggi pomeriggio attorno alle 17 nei pressi della chiesa di Santa Maria, nel cuore della città antica.

Il giovane le è passato accanto e le ha strappato la borsa dal braccio, correndo verso corso De Parma.

La donna ha provato anche ad inseguirlo per diversi metri. Poi ha desistito. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le indagini per cercare di individuare il responsabile del gesto.

Sul posto si sono radunati alcuni commercianti della zona. La loro voce è unanime: "Non ne possiamo più". C'è paura in chi lavora nel centro storico. Soprattutto nei giorni di pioggia e nelle ore serali, di gente in giro ce n'è poca. Quindi è facile per chi vuole compiere azioni criminose svanire nel nulla.

Ormai i furti con strappo sono diventati un problema serio a Vasto e San Salvo. In città 4 episodi recenti, l'ultimo il 5 novembre in via Anelli, dove a un'insegnante in pensione è stata strappata la catenila d'oro dal collo. Due persone sono state arrestate: un italiano di 35 anni e un marocchino di 28. A San Salvo gli scippi negli ultimi mesi sono stati 9.