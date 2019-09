Si chiude la campagna elettorale per Nichi Vendola candidato premier del centrosinistra. Primarie agli sgoccioli. Domani, mercoledì 21 novembre, presso l'auditorium del Polo Tecnico della Provincia, via Nicolini, 2 a Chieti la manifestazione conclusiva.

"La federazione di Cheti di Sinistra Ecologia e Libertà esprime la soddisfazione per l’attenzione che il governatore della Puglia riserva all’Abruzzo ed in particolare alla provincia di Chieti", dice Alessandro Cianci, coordinatore provinciale di Sel. "La collaborazione con la Puglia è già attiva, tra le altre cose, grazie alla comune mobilitazione contro le trivellazioni petrolifere previste in Adriatico e, con Nichi Vendola candidato premier, porteremo tutti insieme le nostre battaglie a livello nazionale, per cambiare la politica energetica italiana.

Vendola incontrerà anche alcune delegazioni di lavoratori di alcune aziende in crisi. Sarà una occasione di ascolto e di confronto per arrivare, una volta al governo, ad una politica industriale che metta il mondo del lavoro al centro delle decisioni della politica e dell’economia. Dalla crisi non si esce comprimendo il salario o peggio, delocalizzando all’Est, ma investendo nel nostro territorio e nelle nostre imprese.

La manifestazione conclude la campagna elettorale per le primarie e Sel di Chieti invita tutti i cittadini a registrarsi (la registrazione potrà avvenire anche durante questa manifestazione) e a partecipare alle elezioni Primarie.

I cittadini devono riprendersi il loro potere di scelta e crediamo che Nichi Vendola sia il vero motore del cambiamento, di una Sinistra forte ed indipendente, capace di governare il nostro paese".