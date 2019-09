La Rassegna Musicale Bernardino Lupacchino dal Vasto organizzata, come ogni anno, dal Coro Polifonico Histonium, giunge alla sua XII edizione, e avrà luogo nei giorni 22, 24 e 25 novembre. Appuntamento divenuto ormai tradizionale, la rassegna si pone da sempre l'obiettivo di diffondere la cultura musicale e di valorizzare il variegato mondo del canto corale. Questo il programma della manifestazione:



Giovedì 22 Novembre 2012

ore 19,00 - Cattedrale di San Giuseppe

Liturgia Eucaristica Festività di Santa Cecilia

animazione: Cori della Città del Vasto

Sabato 24 Novembre 2012

ore 19,00 - Cattedrale di San Giuseppe

Corale Santa Cecilia - Nocera Umbra (PG)- Direttore Angelo Gubbini

Coro Polifonico Citta di Rivarolo Canavese (TO)- Direttore Maria Grazia Laino

Domenica 25 Novembre 2012:

ore 10,00 – Chiesa Maria SS. Del Carmine

“Mattinata in musica” - scambio di note tra le corali ospiti;

ore 19,00 - Cattedrale di San Giuseppe

Coro Musicanova - Roma - Direttore Fabrizio Barchi

Super Partes Vocal Ensemble - Roseto degli Abruzzi (TE)- Direttore Carmine Leonzi



Come nelle precedenti edizioni la rassegna vedrà la partecipazione di apprezzate e qualificate realtà corali esistenti nel nostro panorama nazionale ed offrirà una ricca e valida proposta di repertori musicali.

La manifestazione, di cui Luigi Di Tullio è il direttore artistico, si realizza quest'anno grazie al contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Chieti, della Regione Abruzzo, del Comune di Vasto e di sponsor privati.



Il Coro Polifonico Histonium, ha da poco ultimato la registrazione dei brani folcloristici per il Cd che sarà allegato al “Lunarie de lu Uaste” inoltre sta preparando per l'anno 2013 varie iniziative per festeggiare adeguatamente 40 anni di ininterrotta attività.

Prossimo appuntamento con il Coro Histonium è per Domenica 23 Dicembre 2012 con il tradizionale Concerto di Natale nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, intanto l'invito rivolto a tutti è di partecipare numerosi alla XII rassegna Musicale “Bernardino Lupacchino dal Vasto”