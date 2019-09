E' caccia all'uomo. I carabinieri cercano il rapinatore che, col volto coperto e armato di taglierino, si è fatto consegnare attorno alle 13 di oggi i soldi contenuti nella cassa dell'ufficio postale di San Salvo Marina.

L'ufficio postale della località balneare è da sempre nel mirino dei malviventi. "Il rapinatore è entrato in azione da solo", spiega il capitano Giancarlo Vitiello, comandante della Compagnia di Vasto. "Impugnava un taglierino e aveva il volto coperto. Non dovrebbe aver rubato molto". Il bottino è nell'ordine delle centinaia di euro. In cassa non c'era molto, visto il tipo di ufficio, classificato nel gergo tecnico come layout.

Due i dipendenti presenti al momento in cui il rapinatore solitario ha fatto irruzione nelle Poste. Un'impiegata, vendendosi puntare la lama, si è sentita male.

"Le indagini sono in corso e vige il massimo riserbo. Non posso dire altro", dice Vitiello.

Il locale è dotato di videosorveglianza, ma l'uomo ha agito a volto coperto. A meno che, come accaduto in altre circostanze analoghe, le telecamere non ne abbiamo ripreso il volto prima che se lo nascondesse.

E' il terzo raid alla filiale di San Salvo Marina. Nel 2008 erano stati rubati 3mila euro. Nel 2009 due giovani di 20 e 16 anni avevano provato a svaligiare l'ufficio, ma erano fuggiti al tempestivo arrivo dei carabinieri. Una fuga durata poco, visto che i due erano stati immediatamente raggiunti e fermati sul litorale.