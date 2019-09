"Caro Antonio Conte". A scrivere all'allenatore della Juventus è uno storico tifoso vastese: Enzo Ronzitti, che tutti a Vasto conoscono semplicemente come Il Cavaliere.

Gli ultimi risultati altalenanti (sconfitta con l'Inter e pari con la Lazio le delusioni delle ultime tre partite di campionato) hanno fatto storcere il naso agli sostenitori della Vecchia Signora.

Il prossimo anno Il Cavaliere festeggerà i suoi personali 60 anni in bianconero: "Sono tifoso della Juve dal 1953. Sono innamorato di questa squadra. Ma perdere 2 punti così, come è successo nella partita con la Lazio, è davvero assurdo".

Quindi ecco tre consigli per Conte: "Togliere Giovinco, che è una delusione, far giocare sempre Vucinic" e "stiamo molto attenti alla Coppa dei Campioni. Non sottovalutiamo mai gli impegni, dobbiamo essere competitivi a livello internazionale. E' fondamentale tornare ai vertici anche in Europa. Caro Antonio, vieni a trovarmi a Vasto e ti canterò Ah! Che bell'aria fresca".