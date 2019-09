Il Comune di San Salvo ha ottenuto la Certificazione ISO 14001, nota come Certificazione Ambientale. E' stato inoltre attivato il servizio Decoro Urbano, un social network con cui è possibile, per ogni cittadino, segnalare situazioni di degrado ambientale.

La certificazione ISO 14001 è uno standard internazionale, che fissa i requisiti di un sistema di gestione ambientale. Cercare di ottenerla non è obbligatorio, ma risponde ad una precisa scelta dell’Ente di stabilire, attuare, mantenere e migliorare un proprio sistema di gestione ambientale. Tra le attività che l’Amministrazione Magnacca intende perseguire, perché ritenute incidenti per l'ambiente, ci sono: la pianificazione ed il controllo del territorio, la manutenzione di edifici ed infrastrutture di proprietà

comunale, la gestione indiretta delle attività connesse alla raccolta e smaltimento dei rifiuti.



"La certificazione ISO 14001 dimostra l’adeguatezza del sistema gestionale del Comune. L’ambiente e la sua tutela ha un posto centrale nella nostra idea di governo della città - afferma l’assessore all’Ambiente Angiolino Chiacchia - Crediamo che la qualità della vita non possa prescindere dalla salute del territorio in cui si vive. La strada imboccata è di certo quella giusta, proseguiremo nel miglioramento".



"Ottenere l’ ISO 14001 non significa ottenere un premio da esporre - conclude il Sindaco Tiziana Magnacca - ma sottintende un grosso impegno sia da parte degli Amministratori che dei dipendenti del Comune. Significa che ogni attività che abbia rilevanza ambientale, deve seguire appositi criteri e procedure".



Sempre nell’ottica del miglioramento ambientale, l’Amministrazione ha provveduto anche all’attivazione di “Decoro Urbano”, il social network gratuito, open source, a disposizione dei cittadini per segnalare eventuali situazioni di degrado ambientale. Tutti sono invitati a dare il proprio contributo per “sorvegliare” la salute di San Salvo.