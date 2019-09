Si sono svolte domenica scorsa le elezioni per il rinnovao del direttivo del Circolo Burraco Vasto. Marisa Di Falco è stata confermata nella carica di presidente dai soci del circolo. Gli altri componenti del direttivo che resterà in carica fino al 2016 sono: Aida Di Sabato (vicepresidente), Paola Colenghi, Michela La Verghetta, Luigina Di Paolo, Graziana Citriniti, Grazia Giuliani e Salvatore Vallone.

Soddisfatta la riconfermata presidente, che ha voluto ringraziare i soci per la fiducia accordata per i prossimi 4 anni. Nella sede di via delle Cisterne sono in programma numerose iniziative, dedicate ai soci ma anche a chi vuole avvicinarsi a questo gioco per la prima volta.

La prossima competizione organizzata dal Circolo di Vasto sarà il Torneo della Bagnante, che si svolgerà il 1 dicembre presso il Gabrì Park Hotel di San Salvo.