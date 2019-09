"La verità è che questo territorio è oramai contaminato dai traffici di droga e questi traffici portano la morte diretta o indiretta". Lo afferma Riccardo Alinovi, portavoce a Vasto dell'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino.

"La morte diretta è quella provocata dalle dosi tagliate male di eroina, ma è di quella indiretta che dobbiamo avere paura perché essa ha portato Vasto ed il suo territorio alla ribalta delle cronache nazionali. Prima l’omicidio di San Salvo, sabato scorso il duplice omicidio di Vasto, tanto per parlare degli ultimi mesi, senza dimenticare i furti e le rapine per procurarsi i soldi per la droga. E’ terminata la fase in cui si richiamava le istituzioni ad alzare il livello di attenzione per questo territorio, purtroppo siamo entrati in una situazione critica di nonritorno: Vasto ed il Vastese sono sotto il controllo delle organizzazioni criminose, camorra e 'ndrangetta. Nessuno si senta più al sicuro", sostiene Alinovi.

"Le dichiarazioni dei politici di turno che vogliono farci apparire ancora un’isola felice solo perché sono loro ad amministrare diventano, giorno dopo giorno, pietose. Nonostante tutto, comunque,m confidiamo ancora nella magistratura e nelle forze di polizia, che devono fronteggiare con personale sotto organico e spesso da sole il dilagante fenomeno della criminalità organizzata. Solo noi cittadini possiamo dare loro una mano, denunciando tutto ciò che è sospetto, richiamando la loro attenzione su episodi che notiamo tutti i giorni vivendo la nostra città. Codici non farà mancare il suo sostegno morale e di denuncia giornaliera alle forze sane della nostra società e delle nostre istituzioni statali che intendono provare a rendere più vivibile e sicura la città”.