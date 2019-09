"A Vasto avevamo capito già tutto". E' il titolo della nuova provocazione di Francescopaolo D'Adamo, fondatore dell'associazione Amici di Nicole Minetti. Il 18 ottobre scorso l'annucio della costituzione del primo circolo sorto in Italia a sostegno della consigliera regionale lombarda e personaggio chiave nel cosiddetto Rubygate fece il giro del mondo, suscitando interesse, critiche e anche ilarità. Ora D'Adamo torna all'attacco, criticando la casta politica.

"Ci vuole un bel coraggio - scrive in una nota - a prendersela con Nicole Minetti. Giuliano Amato su Sette propone un’indennità di reinserimento. Due anni di vitalizio anticipato mentre cerca lavoro al giovane politico non rieletto. Del resto poverino un trentenne eletto in Parlamento, dopo due mandati cioè a quarant’anni, che cosa dovrebbe fare mentre aspetta di compiere i sessantacinque? L’esodato di Stato? dice Amato. Ma se questa affermazione vi pare incredibile, il pezzo di Pirone del Messaggero: La vergogna dei vitalizi: salvi gli assegni dei consiglieri regionali, ci dimostra che né il governo tecnico né i politici di professione, sono ancora riusciti a correggere le storture inerenti il vitalizio dei consiglieri regionali. Hanno fatto praticamente una norma anti-Batman, ma che rischia di non funzionare. Anzi, nonostante l'intervento, sembra che non si possa impedire ad una ottantina fra consiglieri ed assessori della regione Lazio di percepire il vitalizio a 50 anni. Pierangelo Ferrari deputato Pd relatore del provvedimento in questione dice: Ma davvero possono farlo? Questo dettaglio lo ignoravo. Per questo motivo anche attraverso la nostra associazione Amici di Nicole Minetti ovvero: credete forse di essere meglio voi? vogliamo ribadire che il problema dei problemi in Italia é quello del sistema della selezione della classe dirigente. Perché l'attuale sistema di selezione é quello che produce sia i Batman che i Trota. L'attuale sistema produce sia i Maruccio che gli Scilipoti. Produce sia coloro che fanno leggi che consentono alla casta di andare in pensione a condizioni scandalose, sia coloro che vogliono abolire queste leggi ma non ne sono capaci. Allora la nostra domanda é: ma se non cambiamo il sistema di selezione, se non riusciamo a mandare ai vertici gente più preparata, quando li risolveremo i tanti problemi che abbiamo?".