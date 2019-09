"La difesa dei minori costituisce un impegno prioritario per le forze politiche e sociali del nostro Paese, soprattutto nell'attuale periodo di recessione economica che li vede maggiormente esposti all'abbandono, alla povertà e al rischio di esclusione sociale".



Queste le parole del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per celebrare oggi la Giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza istituita per ricordare la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia approvata dall'assemblea generale dell'Onu a New York il 20 novembre 1989.

Google celebra con il suo doodle la giornata con un disegno che rappresentata tre bambini che ridono e si divertono mentre guardano uno spettacolo di marionette all'interno di un teatrino.



Anche UNICEF in occasione di questa giornata ha pubblicato "Generazione 2025 e oltre: l'importanza critica di comprendere le tendenze demografiche per i bambini del 21 secolo", una ricerca che evidenzia i cambiamenti demografici globaliprevisti per la prossima generazione di bambini che rappresentano grandi sfide per i responsabili e i leader politici.



Un dato su tutti: entro il 2050 una persona su tre che nascerà sarà africana, come lo sarà anche un bambino su tre al di sotto dei 18 anni. Cento anni prima, il rapporto di nati nell'Africa Subsahariana era soltanto di uno su 10.

Molto bello anche il Video prodotto da Fabrica (clicca qui), semplice ma di grande efficacia nel suo slogan finale:

Let children get lost in their dreams.

Lasciate che i bambini si perdano nei loro sogni.

Angelo Marzella