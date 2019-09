Un grandissimo Boca coglie un importante successo nella 9° giornata d'andata del campionato seniores Uisp di Bologna. Al match di sabato i ragazzi vastesi arrivano ampiamente rimaneggiati come purtroppo è spesso accaduto in questa stagione. Sono assenti ben 9 giocatori di rilievo: Serafini, Santilli, Della Casa, Brindisi, Maccione, Mariotti, Cantalicio, Villani e Ricci, con una difesa totalmente da inventare.

Nonostane tutto i ragazzi sfoderano una prestazione maisucola. La retrogardia inediata di sabato, composta da Francesco Mariotti, mister Colella, Bruno, portiere adattato per l'occasione a difensore centrale con ottimi risultati e il duttile Stefano La Verghetta, sarà protagonista di una straordinaria partita. L'avvio di gara è equilibrato, ma con il passare dei minuti i vastesi, attraverso le geometrie di De Gregorio e Crisanti appostati davanti alla difesa e la fantasia di Mileno che si muoveva davanti a loro, iniziano a impensierire la retroguardia del Fossolo.

All'8 Russo d'esterno imbecca sulla fascia Crisanti che arriva in area, ma conclude debolmente. Al 15' vantaggio dei vastesi con il solito Russo che scattato sul filo dle fuorigioco e servito perfettamente da Panerai batte con un preciso destro il portiere locale. Pochi minuti dopo Russo ci prova da 30 metri su punizone ma il portiere blocca. Il Fossolo su azione d'angolo crea almeno due grossi pericoli, ma Giardino compie due bellissime parate, mentre il duo inedito composta da Colella e Bruno non sbaglia nulla e sulle fasce Mariotti e La Verghetta non si lasciano mai superare dai diretti avversari. Proprio sul finire di prima frazione Russo con un passaggio filtrante serve sulla sinistra Crisanti che salta un uomo e mette uno splendido pallone al centro dove stacca imperiosamente Zillotti che batte sul prima il palo l'incolpevole portiere.

Nella ripresa la stanchezza per i vastesi si fa sentire che inizano a subire gli attacchi del Fossolo. Al 10' Di Fabio rileva un buon Mileno, pochi minuti dopo una serie errata di rinvii fa carambolare il pallone sui piede di un avversario che dal limite dell'area spara sotto la traversa dove Giardino non può arrivare. La partita è riaperta, il Fossolo ci prova in tutti i modi pressando in maniera forsennata.Tra il 15' e il 35' si registrano almeno tre occasionissime da gol per i locali. Prima la punta da buona posizione spedisce alto, poi dopo due dribblig l'attaccante avversario spedisce incredibilmente fuori e poi l'occasione più colossale, con la punta del Fossolo che salta in uscita Giardino e calcia in porta, ma uno straordinario Bruno in scivolato salva sulla linea.



Il Boca in contropiede ha ampi spazi, Russo lanciato a rete salta l'avversario che lo attera, ma l'arbitro lascia andare senza concedere un rigore più che netto. Ancora Russo poco dopo su lancio di Crisante da posizione defilata inventa un pallonetto che rimbalza sfortunamente sulla traversa. Il Fossolo continua nella sua pressione anche quando nel finale rimane in dieci per un fallo da ultimo uomo su Russo lanciato a rete, ma la retroguardia biancorossa, anche grazie a uno straordinario lavoro di tutta la squadra, ottimo Zillotti in fase difensiva, riesce ad arginare tutti gli attacchi. Proprio allo scadere ancora Russo ci prova con un tiro da centrocampo che di poco sorvola l'incrocio dei pali. Vittoria meritata, ma bisogna riconsocere la straordinaria prestazione da parte di tutti che nonostante la difficoltà della gara hanno risposto alla grande.



La pagella. Giardino 8, Mariotti F. 7, Colella 7.5, Bruno 8.5, La Verghetta 8, Crisanti 8, De Gregorio 8, Mileno 7.5 (Di Fabio 7), Zillotti 7.5, Russo 8. Allenatore Mariotti G. 8, dirigente Brindisi 8.