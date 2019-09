Finisce 5-0 per i padroni di casa la partita tra Asd Virtus Cupello e Guardiagrele. Ottima risposta da parte dei ragazzi di mister Porfirio che sabato hanno giocato una partita perfetta, sia in fase difensiva che in quella offensiva. Nel corso dell'incontro è stato espulso Gianfranco Zazzara che sulla linea di porta ha preso con la mano il pallone, con conseguente calcio di rigore realizzato da Tiberio e poi è stato Mileno su calcio di punizione a portare la Virtus sul 2-0.

Il Guardiagrele si è dimostrato comunque una buona squadra, ordinata nei movimenti e nell'impostazione del gioco, ma il Cupello aveva qualcosa in più. Ottima la gara del portiere Francesco Sputore, che si è disimpegnato in maniera perfetta compiendo ottime parate. Nel secondo tempo la Virtus ha proseguito a giocare come nel primo tempo, con difesa attenta e pronti nelle ripartenze e così sono arrivate le altre tre reti di Mileno, autore di una doppietta, un gol di Scafetta e un'autorete di un giocatore del avversario.

Questo è l'atteggiamento giusto per affrontare ogni singola partita e far in modo che il lavoro svolto dal presidente Meninni venga ripagato. A tutti i giocatori della Virtus vanno i complimenti per la gara giocata, ma ora bisogna pensare a sabato dove i ragazzi di mister Porfirio se la vedranno con il forte Scorpion Chieti allenato da Mondazzi, che sabato ha battuto la Pino Di Matteo per 4-6 e attualmente ha 14 punti in classifica, ad un punto dalle prime, che sono Pollutri e Atessa.

Sarà una gara dura la prossima a Chieti per la Virtus, ma con l'atteggiamento di sabato non si ha paura di nessuno. Da segnaòare anche il rientro di Domenico D'Ercole che ha finito di scontare i due turni di squalifica. Da oggi si pensa allo Scorpion.