Prima sconfitta della stagione per la Pro Vasto femminile, formazione che milita nel campionato di serie C. Nella gara casalinga contro la Women Soccer Hatria, arriva una sconfitta di misura dopo una gara ben giocata dalle ragazze di mister Mazzatenta. A decidere il match è la rete segnata dalle ospiti, guidate dall'allenatrice-giocatrice Michela Di Lodovico, al 13' del secondo tempo.

Sullo 0-0 le biancorosse ci provano più volte. Nella prima frazione la migliore occasione capita sui piedi della Di Francesco, che tira dai pressi del dischetto del rigore, ma la palla tocca la traversa e finisce fuori.

Nella ripresa partono subito bene le ragazze dell'Hatria, che trovano il vantaggio al 13° minuti. Poi c'è il forcing delle padrone di casa alla ricerca del pareggio. Un tiro da fuori area di Tiberio è troppo angolato e prende la direzione del pallo. Poi è Melissa Nozzi, su azione di calcio d'angolo, a colpire il legno a portiere avversario battuto.

L'occasione che potrebbe cambiare volto al match arriva quando Mazzatenta viene atterrata in area. L'arbitro assegna il calcio di rigore e sul dischetto si presenta la Di Francesco. Il tiro della giocatrice biancorossa è angolato ma debole, così il portiere ospite riesce a deviare in angolo. E' l'occasione che, di fatto chiude il match. Resta il rammarico per una gara in cui le occasioni non sono di certo mancate ma in cui è andato tutto storto.

Ora la prossima giornata prevede la sfida con l'Atletico Ortona. Sfida difficile ma le ragazze della Pro Vasto hanno tutta l'intenzione di riprendere a vincere dopo questa battuta d'arresto.