La San Paolo Volley rimedia un'altra sconfitta nella gara casalinga contro il Guardiagrele, formazione temibile e che punta alla vittoria del campionato di serie D. Del resto, nella divisione dei gironi, quello A, in cui sono inserite le vastesi, presenta formazioni davvero ben attrezzate.

Il risultato finale di 3-2, permette alla squadra del presidente Palombino di conquistare un punto in classifica che fa vedere la situazione meno nera. Caporaso e compagne hanno lottato fino alla fine in ogni set, uscendo penalizzate da veri e propri blackout nel gioco. In particolare nel quinto e decisivo set le vastesi si sono fermate sul vantaggio di 12-10, lasciando alle avversarie la vittoria per 15-12.

Una gara difficile, quindi, anche considerando le numerose assenze tra le fila della San Paolo. Mario Baioco ha infatti dovuto fare a meno di Tatiana Celenza, Valentina D'Adamio, Ilaria Aquilano e Francesca Reale. "Considerando le assenze, il momento di forma non proprio eccellente e soprattutto la forza delle avversarie, direi che ci teniamo stretti questo punto guadagnato- ha commentato l'allenatore Mario Baiocco. Continueremo a lavorare per migliorarci e cercare di riprenderci da questo momento negativo. Stiamo vedendo una serie D competitiva come non lo era da anni. Ma sappiamo di poter migliorare e le ragazze si impegneranno a fondo".

Il prossimo turno vedrà le ragazze vastesi impegnate sul campo della Dannunziana Annozero di Pescara.