I partiti fedeli a Lapenna smorzano i toni e provano ad aprire un dialogo col Psi. La via d'uscita dalla crisi del centrosinistra di Vasto è ancora molto lontana e tutt'altro che agevole. Le posizioni rimangono identiche. Nessuno è disposto a fare un passo indietro per consentire la nomina di un assessore socialista. Il Psi nei giorni scorsi ha ribadito che valuterà di volta in volta come votare in Consiglio comunale. La maggioranza non è sicura. Le cinque forze politiche fedeli senza se e senza ma al sindaco rispondono ai socialisti senza polemizzare e li invitano al dialogo.

"Le segreterie politiche di Partito Democratico, Italia dei Valori, Giustizia Sociale, Sinistra Ecologia e Libertà, Federazione della Sinistra, all'indomani del vertice di maggioranza dello scorso 10 novembre, hanno promosso un incontro con la segreteria cittadina del Partito Socialista Italiano.

L'obiettivo di superare la recente fase di difficile comunicazione è stato perseguito nella ferma convinzione che una valutazione politica delle istanze portate dal Psi all'attenzione della coalizione, dovesse risolversi in un dialogo sereno e rispettoso.

Pur non condividendo la richiesta di riassetto dell'attuale composizione della Giunta Municipale, tutti i partiti constatano che il rilancio del programma elettorale è una scelta irrinunciabile su cui è necessario investire con rinnovata e più incisiva determinazione.

In tal senso si registra positivamente il recente comunicato stampa del Psi laddove asserisce che i consiglieri socialisti “continueranno a sostenere l'amministrazione Lapenna per l'attuazione del programma elettorale”.

In un contesto di estrema complessità, derivante da una grave crisi economica, si sottolinea la necessità di garantire alla nostra collettività la certezza del governo, da parte di chi essa stessa ha scelto, appena lo scorso anno, attraverso l'esercizio democratico delle elezioni.

Ne consegue l'auspicio che nessuno si assuma la responsabilità di un ritorno anticipato alle urne, a grave danno delle tante iniziative progettuali che si stanno portando a compimento.

Pertanto, nel ribadire il pieno sostegno all'operato del sindaco Luciano Lapenna e della Giunta, le suddette segreterie politiche assicurano il proprio impegno a promuovere il massimo confronto tra tutti i partiti della maggioranza, sulle tante questioni che, riproposte dallo stesso primo cittadino, rappresentano snodi cruciali non più rinviabili, per il futuro di Vasto".