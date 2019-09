Vittoria per l'Incoronata Vasto per 2-1 contro il Pollutri, che con questi tre punti si porta a quota 11 in classifica. Partono subito bene i vastesi che fanno capire subito all'avversario che hanno intenzione di impostare il gioco. Anche nel corso di questa gara è stata colpita ancora la traversa, da Memmo, a portiere ospite battuto. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con buoni fraseggi ma nulla di più, forse anche a causa della tensione, visti i molti ex presenti nel Pollutri a partire dal mister Manzi.



La ripresa è scoppiettantecon l'Incoronata che colpisce un altro legno, sempre con Memmo che su calcio d'angolo svetta piu alto di tutti e stampa il pallone sul palo, la pressione aumenta vistosamente fino al gol del vantaggio biancorosso firmato da Trentino che su una ripartenza brucia in corsa il difensore e deposita in rete con il portiere in uscita. Il Pollutri si fa vivo per la prima volta, sarà anche l'unica, in area e si procura un rigore dubbio realizzato dall'attacante pollutrese. I vastesi non ci stanno e buttano il cuore oltre l'ostacolo continuando a fraseggiare consapevoli che la vittoria arriverà e al 80' un bolide da fuori area di si va a piazzare sotto l'incrocio dei pali per il definitivo 2-1 che permette di conquistare tre punti meritati.



Tabellino

Incoronata Calcio Vasto-Sporting Pollutri 2-1 (0-0)

Marcatori Incoronata: 55' Matteo Trentino, 80' Antonello Verrone



Formazione: Padoan, Bevilacqua, Campitelli, Luongo, Memmo, Butacu, Marcucci, Verrone, Madonna, Teti, Trentino.



A disposizione: Cupido, D'Adamo, Frasca, Scopa, Rapino, D'Ambrosio, Forgione. Allenatore Roberto Budano.