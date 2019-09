Paura questa mattina lungo la provinciale che collega Vasto e San Salvo, la ex statale 86. Un'auto, fuoristrada Kia Sorrento, guidata da un'uomo, in prossimità di una curva ha prima pericolosamente sbandato, poi è finita fuori strada. Non ci sono protezioni al bordo della carreggiata, così l'auto è scivolata nel fosso, ribaltandosi più volte prima di finire la sua corsa poggiata su un lato.

Un episodio simile a quello accaduto sabato mattina, quando era stata una Fiat Panda a ribaltarsi lungo la statale 16. L'uomo alla guida della Kia è uscito fuori dall'abitacolo senza gravi conseguenze, se non qualche livido. Una mattinata che poteva finire davvero molto male per lui. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Vasto, e gli uomini del Gruppo Comunale di Protezione Civile, per ripulire l'asfalto dai detriti rimasti dopo l'impatto e regolare la viabilità che ha quindi subito qualche rallentamento.

A verificare la situazione anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Vasto. Le operazioni di recupero del mezzo sono ancora in corso, con un carroattrezzi che sta faticando non poco per recuperare l'autovettura, a causa della natura scoscesa del terreno. In questi giorni in cui la pioggia inizia a presentarsi in maniera consistente, sono già diversi gli incidenti dovuti all'asfalto viscido. Con queste condizioni basta poco per perdere il controllo del mezzo. Per questo agli automobilisti viene raccomandata la massima prudenza alla guida.