Tragedia sfiorata oggi pomeriggio sulla statale 16. M.U, una donna rumena di 35 anni residente a Lentella, è salva per miracolo dopo essere uscita di strada mentre era alla guida di una Fiat Stilo. L'incidente è avvenuto attorno alle 14.20 in località Trave, dove si sono portati polizia municipale, vigili del fuoco e 118.

La vettura viaggiava in direzione sud. In prossimità di una curva ha iniziato a sbandare, mettendosi di traverso. Poi è finita contro il guard rail, che è stato divelto nel violento impatto. La Stilo è così finita al di sotto della sede stradale nel burrone che costeggia la carreggiata.

Nell'impatto, però, il guard rail si è letteralmente incastrato nell'abitacolo della vettura, come una sorta di uncino. Quando i soccorritori sono giunti sul posto non credevano ai loro occhi vedendo la donna cosciente. Vedendo in che condizioni è ridotta la macchina, con pezzi sparsi ovunque, e soprattutto quel guard rail conficcato all'interno, viene davvero da pensare al peggio per il conducente. Quando è stata estratta dall'abitacolo la donna aveva il volto insaguinato ma, seppure visibilmente scossa, non ha mai perso conoscenza.

E' stata quindi trasportata d'urgenza al San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove è stata sottoposta a cure ed accertamenti medici. Non sono state semplici neanche le operazioni di recupero. In tanti, osservando la scena, hanno temuto fosse accaduto un incidente dalle conseguenze drammatiche.