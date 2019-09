Arriva le prima sconfitta sul campo per gli Amici del Basket San Salvo. Con il punteggio di 70-78 si impone la G.S. L’Aquila al termine di una partita molto combattuta e a tratti troppo nervosa. Partono bene gli uomini di coach Linda Ialacci che nei primi minuti di gare si portano avanti di una decina di punti.



Sembra intimorita la squadra ospite che invece riesce subito a rientrare in partita e il primo quarto si chiude sul 21-18. Il secondo quarto inizia in maniera troppo nervosa, troppi falli fischiati alla formazione di casa, Marco Greco già con tre falli di cui due molto dubbi, dettati sia da ingenuità che da qualche parola di troppo dei giocatori avversari. Il secondo quarto si conclude sul 40-39.



Non cambia la storia nel secondo tempo, punti da ambedue le parti e troppe interruzioni per falli e discussioni con il duo arbitrale. In una di queste viene espulso Saverio Celenza, fino a quel momento il migliore in campo, e la partita per gli Amici del Basket si fa in salita. Ed è proprio in questa fase che la formazione ospite opera il sorpasso che riuscirà a mantenere fino alla fine.

L’ultimo quarto vede la formazione di casa, priva anche di Marco Greco fuori per cinque falli e Gianluca Tana, anche lui espulso per una piccola spinta ad un avversario, supportata da un numeroso e caldo pubblico provare il controsorpasso grazie ad una prova maiuscola di Marco Nanni e alla freschezza atletica di Sacchetta.



A due minuti dalla fine una bomba di Sabatino riporta la formazione di San Salvo sul meno 4, ma da li in poi pochi canestri, molte soluzioni da tre tentate e fuori di un niente sentenziano la prima sconfitta in campionato per gli Amici del Basket San Salvo. Sabato 24 Novembre ore 17:30 sul campo della G.S.D. Pallacanestro Popoli la formazione di San Salvo proverà a riscattarsi subito per non perdere il passo delle prime in classifica e per dimostrare che la sconfitta contro L’Aquila sarà da ricordare solo come un piccolo incidente di percorso.



AMICI DEL BASKET 70

G.S. PALL. L’AQUILA 78

SAN SALVO: TOTH 18, CELENZA 11, DESIATI 11, NANNI 11, TERPOLILLI7, GABRIELE 4, GRECO 4, TANA 4, MANCINI, SACCHETTA , FULOP ne, LUDOVICO ne. All. IALACCI.

L’AQUILA: PANELLA 27, ZITTI 17, D’INTINO 13, CIUFFINI 6, ANGELINI 5, PASSACANTANDO5, VACCARELLI 5, Di SABATO, GIORDANO ne, IANNI ne, RISI ne. All. Panella1, Ass.All. Panella2, Acc. Panella3.

Arbitri: Ferretti e Valletta.

Parziali: 1°q 21-18; 2°q 40-39(19-21); 3°q 59-62(19-23); Finale 70-78(11-16).