"Si è verificato un principio d'incendio che è stato domato dagli stessi operai con gli estintori. E' stato un rogo sospetto di due cassoni posti all'ingresso della Bravo", l'industria satellite che il gruppo Pilkington possiede nella zona industriale di San Salvo. Lo racconta Domenico Ranieri, segretario provinciale della Confederazione Cobas.

"Un episodio sospetto", afferma il sindacalista. "All'ingresso dell'azienda non c'erano materiali infiammabili, né fonti di scintille da cui potesse scaturire un incendio. Non credo si possa parlare di cause accidentali. Mi sembra, invece, molto probabile che ignoti abbiano appiccato il fuoco. Del fatto, accaduto attorno alle 21.30 di venerdì, sono stati informati i carabinieri. Ma faremo di più: chiederemo un incontro al prefetto di Chieti, Fulvio Rocco de Marinis, per esporre un grave problema di sicurezza, cioè la mancanza di sufficiente sorveglianza. Sono troppo pochi i vigilantes nei tre stabilimenti Pilkington di San Salvo".