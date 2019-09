Da Gianluca riceviamo una segnalazione che riguarda Pagliarelli e una pensilina dell'autobus. "Con queste foto voglio mostravi come da mesi il Comune di Vasto abbia abbandonato i lavori per una pensilina a Pagliarelli, che doveva essere spostata di tre metri. E' passato un mese e mezzo da quando questa è stata effettivamente spostata dagli operai del Comune, ma poi non è terminata.

Ho già fatto due segnalazioni all'Ufficio Servizi per come sia stato trascurato questo intervento, ma è rimasto tutto come potete vedere nelle immagini. A Pagliarelli raramente vengono fatti degli interventi e quando accade non è giusto che vengano fatto in questo modo".