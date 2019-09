Settima giornata del campionato di pallavolo di serie C. BCC San Gabriele Volley impegnata in trasferta a Montesilvano per continuare nella crescita di una squadra molto giovane. Una gara intensa, in cui le vastesi sono riuscite ad imporsi non senza soffrire, a causa degli errori che ormai sono una brutta consuetudine nelle loro gare. Il risultato di 3-1 (22-25/13-25/25-21/20-25), consente di conquistare l'intera posta in palio e salire il terzo posto in classifica. Un risultato, anche se la stagione è ancora lunga, che alla vigilia era difficile da poter immaginare.

Nonostante la vittoria Marcovecchio pone l'attenzione sulle problematiche che continuano ad affliggere la sua squadra. "Commettiamo ancora troppi errori. Nel terzo set siamo riusciti a fare addirittura 16 errori punto (il parziale è andato poi al Montesilvano)".

Anche in questa gara a guidare le ragazze in campo c'era Caterina De Marinis, presenza fondamentale per trasmettere alle giovanissime pallavoliste tutta la sua esperienza. "Non abbiamo giocato male in attacco e difesa - ha commentato Marcovecchio- ma purtroppo rimane ancora questo vizietto che rischia di far buttare al vento tutto quello che di buono hanno fatto fino ad ora"

Ancora una volta la schiacciatrice Gaia Genovesi è stata protagonista di una buona prova, confermandosi come punto di riferimento per le compagne, che devono ancora crescere soprattutto nella gestione delle fasi delicate della partita.

L'ottava giornata vedrà la BCC San Gabriele impegnata nella sfida casalinga con il Termoli, formazione ostica e che fin qui ha fatto vedere buone cose. Come sempre sarà una settimana di intensi allenamenti per le giovanissime giocatrici vastesi che stanno facendo vedere ottime cose in questa stagione di serie C.