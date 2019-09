Il Vasto Marina è di scena al Villa delle Rose di Lanciano dove affronta l'Altinrocca alle 14.30 agli ordini del signor Alessio Miccoli di Lanciano che sarà coadiuvato dagli assistenti Micaroni di Pescara e Basile di Chieti. Gli avversari odierni hanno 21 punti in classifica, mentre i biancorossi sono fermi a quota 12 e occupano il terzultimo posto in classifica. Per i ragazzi di mister Antonaci, dopo la sconfitta interna di domenica scorsa contro la capolista Sulmona, un altro impegno difficile, ma diventa fondamentale fare punti per non ritrovarsi sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere.