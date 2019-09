Finisce 2-0 per la Vastese contro il Lauretum, vanno in gol nei primi 20 minuti del primo tempo Soria e Luongo, con questa vittoria i biancorossi, oggi scesi in campo in maglia nera, di Massimo Vecchiotti restano in vetta alla classifica del campionato di Promozione a quota 31 punti, approfittando della sconfitta dell'Acqua&Sapone contro la Folgore Sambuceto per 2-1, si porta quattro punti avanti alla seconda che è adesso la Virtus Ortona a cui farà visita sabato prossimo nell'anticipo. Giornata perfetta, a parte il tempo e la scarsa affluenza di pubblico, nonostante gli appelli dei tifosi.

La cronaca. Nella Vastese mancano Aquino squalificato e Vicentini infortunato, torna Avantaggiato, mentre va in panchina Della Penna per fare spazio a Sputore. Il primo tiro è di Di Santo al 2' ma viene respinto dalla difesa avversaria, al 6' la Vastese segna, palla ancora a Di Santo che serve Soria sulla sinistra, l'attaccante avanza verso la porta avversaria tira e la mette dentro. Soria ancora protagonista al 9' quando riceve su rinvio da Marconato, vede il portiere avversario fuori dai pali e calcia da centrocampo. Al 17' i biancorossi raddoppiano: Avantaggiato ci prova, De Mare non trattiene e sulla ribattuta interviene Luongo che sigla il raddoppio. Per il capitano si tratta dell'ottavo centro stagionale, comprese le due marcature in coppa Italia. Al 23' Soria serve Sputore che però la manda a lato, al 27' primo tiro ospite con Cacciatore, schierato con un insolito numero 20, ma Marconato non ha problemi a neutralizzare. Al 31' ancora Soria passa ad Alberico che calcia al volo ma è alta, due minuti dopo un pallone messo in mezzo da Avantaggiato non viene deviato da nessuno.

Nella ripresa gli ospiti provano ad accorciare le distanze al 2' con Di Fazio, entrato a inizio secondo tempo, che avanza sulla sinistra, mette al centro per Chiavaroli che tira, ma Marconato para, al 8' una punizione di Caruso viene respinta dalla barriera, al 11' Soria di testa serve Alberico che sempre di testa manda fuori, al 28' Sputore perde l'attimo e non sfrutta al meglio un buon assist del solito Soria, migliore in campo oggi, sul prosieguo dell'azione un bel tiro di Di Santo viene bloccato da De Mare. Al 30' Alberico, che cerca il suo primo gol all'Aragona in tutti i modi, manda di testa sull'esterno della rete su cross di Triglione dalla destra. Al 38' Della Penna, entrato nel finale, non sfrutta il contropiede, con l'estremo difensore ospite fuori dai pali, negli ultimi secondi di recupero da segnalare anche un palo di Di Santo.

Tabellino

Vastese-Lauretum 2-0 (2-0)

Reti: 6' Soria (V), 17' Luongo (V)

Vastese: Marconato, La Guardia (33' st Di Laudo), Piermattei, Luongo, Irmici, Baldini, Sputore (19' st Triglione), Avantaggiato (33' st Della Penna), Alberico, Soria, Di Santo. A disposizione: Garibaldi, Napolitano, Vino, Tartaglia. Allenatore Vecchiotti.

Lauretum: De Mare, Verdecchia, Sablone, Caruso, (22' st Di Marco), D'Addazio, Aron, Collipa (1' st Di Fazio), Chiavaroli (37' st De Leonardis), Acconciamessa, Cacciatore, Ferri. A disposizione Di Benedetto, D'Amico, Trave, Di Zio. Allenatore Leone.

Arbitro: Nappi di Pescara, assistenti Boffa di Chieti e Martelli di Lanciano.

Ammoniti: La Guardia (V), Piermattei (V), Luongo (V), Caruso (L)



I risultati della giornata. Amatori Passo Cordone-Vis Ripa 5-2, Caldari-Spal Lanciano 1-2, Castiglione Valfino-Sambuceto San Paolo 1-3, Flacco Porto Pescara-Virtus Ortona 1-2, Folgore Sambuceto-Acqua&Sapone 2-1, Moscufo-Val di Sangro 1-0, Penne-Torrese 2-1, Tre Ville-Virtus Cupello 1-2, Vastese-Lauretum 2-0.

La classifica. Vastese 31, Virtus Ortona 27, Acqua&Sapone 26, Amatori Passo Cordone 25, Sambuceto San Paolo 24, Lauretum 22, Virtus Cupello e Moscufo 21, Castiglione Valfino e Folgore Sambuceto 19, Vis Ripa 18, Val di Sangro 17, Torrese, Tre Ville 13, Penne 10, Flacco Porto Pescara 9, Spal Lanciano 5, Caldari 0.

Prossimo turno, domenica 25 novembre ore 14.30. Acqua&Sapone-Moscufo, Lauretum-Folgore Sambuceto, Sambuceto San Paolo-Amatori Passo Cordone, Spal Lanciano-Flacco Porto Pescara, Torrese-Caldari, Val di Sangro-Tre Ville, Virtus Cupello-Castiglione Valfino, Virtus Ortona-Vastese (sabato 24 novembre), Vis Ripa-Penne.