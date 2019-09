Il talent show Ti lascio una canzone, dedicato a bambini e ragazzi che muovono i primi passi nel mondo della musica, si avvia verso le sua fasi cruciali. Ieri sera il programma condotto da Antonella Clerici su Rai Uno ha vissuto la prima delle due semifinali. Poi, nella finalissima, verrà eletto il vincitare di questa edizione.

Come ogni puntata anche ieri sera c'è stato come ospite uno dei big della musica italiana. Sul palco di Ti lascio una canzone è arrivato Gigi D'Alessio, che ha duettato con i ragazzi in gara, proponendo un medley dei suoi più grandi successi.

Michael, che era proprio al fianco di Gigi D'Alessio, ha regalato come sempre una grande performance vocale e interpretativa. Una volta terminato il programma certamente tutti questi duetti con i grandi artisti della musica resteranno nel bagaglio di Michael.

Niente gara per Michael e i F.A.M.E. ieri sera, ma appuntamento a sabato prossimo quando i ragazzi saranno in gara per conquistare l'accesso alla finalissima del programma. Sarà la somma del voto dei giudici e quello dei telespettettatori a scegliere chi si giocherà la vittoria finale. Tutti gli amici e sostenitori di Michael sperano possano essere lui e i suoi tre amici a gareggiare per la vittoria.