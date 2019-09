Vittoria e testa della classifica per la BCC Vasto Basket. La sesta giornata del campionato di divisione nazionale C regala una grande affermazione ai biancorossi, cha battono il Magic Team Benevento e lo agganciano in vetta alla classifica.

La gara e intensa. Tutte e due le formazioni a turno danno la sensazione di poter piazzare il break decisivo per conquistare la vittoria. Nelle file dei campani è uno straripante Marinello, con 31 punti, a guidare la squadra. Tra i vastesi tutti e cinque i giocatori del quintetto base vanno in doppia cifra.

Questa può essere la chiave di lettura della gara. Coach Di Salvatore ha costruito un gruppo compatto, dove anche chi entra dalla panchina contribuisce alla causa.

Finisce 75-67, con il pubblico in visibilio e i giocatori felici a festeggiare a centrocampo. Ora in testa al campionato di C si trovano appaiate quattro squadre a quota 10 punti: BCC Vasto, Airola, Maddaloni e Magic Team Benevento.

La strada è ancora lunga, ma la BCC Basket dimostra, partita dopo partita, di poter disputare una grande stagione.

Tabellino

BCC Vasto Basket - Magic Team Benevento 75-67 (16-16/29-33/55-53/75-67)

BCC Vasto Basket: Sergio (14 punti), Di Lembo (14), Cimini (2), Dipierro (15), Di Tizio (11), Marinaro (15), Ierbs (4), Di Paolo n.e., Maggio n.e., Salvatorelli n.e. Coach: Di Salvatore

Magic Team Benevento: Buontempo (9), Del Gaudio (0), Fabiano (8), Stijepovic (6), Murtas (7), Marinello (31), Pepe n.e., Liguori n.e., Del Basso n.e., Bizzarri (6). Coach: Sanfilippo