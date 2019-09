Il Vasto Marina vince a Lanciano contro l'Altinrocca per 4-2, a segno per i vastesi Fonseca e Di Nardo, entrambi autori di una doppietta. In vantaggio con Fonseca al 20' i biancorossi si facevano pareggiare a cinque minuti dalla fine del primo tempo con Mangrella. Al 10' del secondo tempo ospiti di nuovo avanti con Di Nardo, al 20' terzo gol biancorosso di Fonseca, al 30' st accorcia Gangiulio, mentre al 38' chiude i conti ancora Di Nardo.

Si tratta di un risultato molto importante per la squdra di Roberto Antonaci che con questi tre punti sale a quita 15 punti e si allontana dalla zona calda della classifica.

I risultati. Altinrocca-Vasto Marina 2-4, Casalincontrada-Guardiagrele 4-0, Civitella Roveto-Francavilla 1-3, Miglianico-Alba Adriatica 0-0, Pineto-Giulianova 1-2, Rosetana-Sulmona 0-0, Santegidiese-San Salvo 0-0, Sporting Ortona-Montorio 88 1-1, Torrese-Capistrello 0-0.



La classifica. Sulmona 33, Giulianova 28, Montorio 88 26, Civitella Roveto 24, Pineto e Capistrello 22, Altinrocca 21, San Salvo 20, Miglianico 17, Santegidiese, Sporting Ortona e Rosetana 16, Vasto Marina 15, Torrese, Alba Adriatica 13, Guardiagrele, Francavilla e Casalincontrada 12.

Prossimo turno, domenica 25 novembre ore 14.30. Alba Adriatica-Altinrocca, Capistrello-Civitella Roveto, Giulianova-Santegidiese, Francavilla-Miglianico, Guardiagrele-Pineto, Montorio 88-Casalincontrada, San Salvo-Torrese, Sulmona-Sporting Ortona, Vasto Marina-Rosetana.