Marchese risponde al centrodestra:

"Leggendo il comunicato del centrodestra Sansalvese, bisogna affermare, purtroppo nostro malgrado, che non vi è limite alla decenza. Le falsità in esso contenute sono ridicole e di basso profilo. Con questo atteggiamento aggressivo pensano di zittire l'opposizione. Non ci faremo intimidire!". Lo afferma Gabriele Marchese, leader di San Salvo Democratica. "Il gruppo consiliare continuerà il suo lavoro di proposta per il bene della città e dei suoi cittadini. Non seguiremo il centrodestra sul piano della calunnia e dell'aggressività.



Il nostro compito continuerà ad essere propositivo, discutendo nel merito i problemi della città. Abbiamo detto, e lo confermiamo, che nei momenti di crisi bisogna dare sostegno alle famiglie e alle fasce sociali più deboli. Hanno fatto l'opposto e le nuove tariffe Imu ne sono un chiaro esempio. Abbiamo sostenuto che non era opportuno individuare l'area per la costruzione della nuova isola ecologica vicino all'Euroortofrutticola e ad altre industrie agroalimentari. Abbiamo aggiunto, inoltre, che non ci convince la decisione di spendere 1.000.000,00 di euro in dieci anni per la gestione di due campi di calcio (triplicando la spesa rispetto al passato) avendo altre priorità, soprattutto in questo momento di grande difficoltà economica.



Ci hanno risposto continuando ad inventare parentopoli e presunti debiti nel tentativo di confondere le idee ai cittadini e nascondere le loro inefficienze e incapacità amministrative. Ricordiamo loro che non sono più all'opposizione. Oggi hanno un altro

compito, quello di governare. Lo facessero se ne sono capaci".