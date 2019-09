Problemi di tenuta del terreno di gioco impediscono alle due squadre di Vasto di allenarsi più di una volta a settimana sul prato dell'Aragona, così questa mattina la Vastese di Massimo Vecchiotti ha svolto la rifinitura sul campo in sintetico dell'Istituto San Gabriele in vista della sfida casalinga di domenica contro il Lauretum, formazione rivelazione del campionato che occupa la quarta posizione in classifica, nonostante un'età media molto bassa. Arbitro dell'incontro, in porgramma alle 14.30, sarà Umberto Nappi di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Martelli di Lanciano e Boffa di Chieti.

I biancorossi cercheranno di allungare la striscia di risultati utili consecutivi e consolidare il primato in classifica, in attesa di conoscere il finale dell'Acqua&Sapone impegnata a Sambuceto contro la Folgore. Scenderà invece in campo oggi alle 14.30 a Pescara la Virtus Ortona, terza in classifica, sul campo della Flacco.

La formazione. In attacco non ci sarà Aquino squalificato, ancora fuori Vicentini per un problema all'adduttore, rientra nel gruppo ed è a disposizione Avantaggiato, ma non è sicuro che partirà titolare. La formazione iniziale dovrebbe quindi essere la seguente: Marconato in porta, difesa con La Guardia, Baldini, Irmici e Piermattei, a centrocampo Luongo, Di Santo e uno tra Avantaggiato e Napolitano, in avanti Soria, Della Penna e ballottaggio Alberico-Sputore con il primo favorito, anche se potrebbero essere schierati entrambi dall'inizio e in quel caso si accomoderebbe in panchina Della Penna.

Nella frattempo prosegue la mobilitazione dei tifosi che da ieri hanno affisso numerosi manifesti in città per cercare di portare più spettatori allo stadio.

Per chi non potrà essere presente saranno disponibili gli aggiornamenti sulla partita in tempo reale sulla pagina Facebook di ZonaLocale.