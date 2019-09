Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata a 00:11 in Abruzzo, in provincia dell'Aquila, e chiaramente avvertita dalla popolazione.

Secondo i rilievi dell'Ingv, il sisma ha avuto ipocentro a 9,6 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni di Barete, L'Aquila e Pizzoli. Dalle verifiche della Protezione civile non risultano danni a persone o cose, ma la paura c'è stata: tante le telefonate ai vigili del fuoco; molta la gente riversatasi in strada.

Nel capoluogo di regione si trovano studenti vastesi che frequentano l'Università. Il 26 ottobre scorso, a distanza di oltre tre anni e mezzo dal sisma, è stata inaugurata nel centro storico la sede del Dipartimento universitario di Scienze umane