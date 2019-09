E' un incontro intenso quello di Claudia Koll con i tanti fedeli che hanno affollato la chiesa e l'auditorium di San Paolo Apostolo. L'attrice italiana racconta di sè, della sua vita, della sua conversione. E di quella che oggi è una "nuova" Claudia, impegnata a testimoniare e diffondere il messaggio di Cristo.

Ad accoglierla è stato don Gianni Sciorra, parroco di San Paolo, che pur vivendo un momento di intensa sofferenza personale per aver perso la mamma, non ha fatto mancare la sua presenza in occasione di questo evento di cui lui è il "motore".

Dopo il suo intervento Claudia Koll ha partecipato alla Santa Messa presieduta da Don Domenico Spagnoli, parroco di Santa Maria Maggiore e animata dal Coro Gospel Angel's Eyes, diretto da Danilo Laccetti.

Al termine della celebrazione abbiamo intervistato Claudia Koll per ZonaLocale.it.

servizio di Giuseppe Ritucci - riprese e montaggio di Eduardo D'Addario