La BCC Vasto Basket va a caccia del primato. La sfida di domani sera, alle 18 al PalaBcc, promette di regalare spettacolo ed emozioni, con due delle formazioni più in forma del campionato che si sfideranno per la vetta della classifica. La BCC Vasto Basket è reduce dall'entusiasmante vittoria nel derby di Lanciano. Il Magic Team Benevento è ancora imbattuto. Basta questo per dare la dimensione della gara che andrà in scena sul parquet vastese.

Non sarà semplice per i biancorossi andare a caccia della vittoria che varrebbe l'aggancio in classifica (con il possibile arrivo anche del Maddaloni). Il Magic Benevento è la squadra che vanta la miglior difesa del campionato, avendo subito appena 60 punti di media a partita, e per certi versi ha un'impostazione di gioco molto simile ai vastesi.

Coach Di Salvatore ha preparato, come sempre, la sfida curando ogni dettaglio e cercando di trovare le soluzioni giuste per "affondare" i campani. La forza della BCC Basket, fino ad oggi, è stata la perfetta unione del gruppo. Ogni giocatore sceso in campo ha dato sempre il massimo, compensando magari il momento di difficoltà di un compagno.

Ecco, quindi, che Ierbs e compagni sperano di poter contare anche su un pubblico numeroso e caloroso, così da far sentire maggiore pressione agli avversari. Le premesse per una domenica entusiasmante ci sono tutte. L'idea di trovarsi primi in classifica, anche se il cammino è ancora molto lungo, non dispiace affatto ai biancorossi.