A Vasto il Comitato del sole:

Reduce da una fugace apparizione come corteggiatrice a Uomini e donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Patrizia De Rosa scende in campo contro la politica. Già animatrice del comitato spontaneo per la riapertura delle due scuole professionali chiuse da un paio d'anni a Vasto, ora si lancia nel Comitato del sole, che in varie città italiane sta raccogliendo le firme per la "riduzione degli stipendi ai politici".

Il banchetto per le sottoscrizioni è spuntato stamani in piazza Diomede, proprio dietro uno dei bastioni del Castello Caldoresco. "Invitiamo i vastesi a sostenere questa battaglia civile contro gli sprechi e i privilegi della casta", è l'appello di De Rosa.

Sul sito internet www.comitatodelsole.altervista.org, si legge che "il Comitato Del Sole è un comitato apartitico no profit composto da giovani e meno giovani, precari e pensionati, occupati e disoccupati, lavoratori e studenti, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi; siamo comuni cittadini! Il nostro primo obiettivo è quello della riduzione dei costi della politica. Abbiamo deciso di perseguire tale obiettivo proponendo un'iniziativa referendaria sulla drastica riduzione degli stipendi e un'eliminazione di privilegi dei parlamentari. Chiunque può diventare socio del Comitato Del Sole".