La Vastese 1902 è prima in classifica e domenica ha l'occasione di consolidare il suo primato. Nella stagione biancorossa fin qui svolta quello che è mancato è l'apporto del pubblico. La presenza all'Aragona è scarsa e c'è solo un gruppo di "irriducibili" che non fa mancare mai il sostegno alla squadra, in casa e in trasferta.



In questi giorni tra messaggi, email e volantini, i tifosi stanno cercando di sensibilizzare la città. Del resto, nei due anni di "assenza", in tanti avevano fatto sentire la voce di protesta. A lanciare un messaggio a tutti gli appassionati del calcio biancorosso è Nicola La Verghetta, per tutti "Il Panzer", uno che in curva si fa sempre sentire.