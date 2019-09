E' arrivato il tempo del riscatto. Negli ultimi impegni i giovanissimi ´98 e gli allievi ´96 della Bacigalupo Virtus Vasto hanno steccato, con i primi che sono stati sconfitti a Penne e i secondi che sono stati fermati sul pareggio dalla non irresistibile Spal Lanciano. Domenica mattina ci sarà l´occasione per riprendere la marcia: le due formazioni vastesi saranno impegnate tra le mura amiche, sul campo di Vasto Marina.



Alle ore 10 apriranno le danze i giovanissimi ´98 che affronteranno la forte Giovanile Chieti in uno scontro diretto per la qualificazione alle semifinali regionali. I vastesi dovranno tirar fuori tutta la loro grinta e determinazione per riscattare la brutta sconfitta di Penne e per restare incollati ai quartieri alti della classifica: solo così potranno battere i teatini, che sono reduci da quattro vittorie consecutive e vantano un reparto avanzato di tutto rispetto. Alle ore 11.30 sarà il turno degli allievi ´96 che ospiteranno il River: è una sfida di grande tradizione e storia a livello giovanile, ma i vastesi vogliono sfruttare il fattore campo per non perdere ulteriore terreno dalla vetta e per dimenticare l´opaco pareggio contro la Spal Lanciano. C´è bisogno come al solito del sostegno della città per queste due sfide molto importanti: domenica mattina andiamo tutti insieme a sostenere i giovani vastesi a partire dalle ore 10 sul campo di Vasto Marina.



Il programma delle gare della Bacigalupo Virtus Vasto ovviamente non finisce qui: le altre due formazioni del progetto saranno impegnate in trasferta. Domani, sabato 17 novembre, gli allievi ´97 saranno di scena a Loreto Aprutino in una gara che si preannuncia molto ostica: il calcio d´inizio è fissato alle ore 15.30. Poi, domenica 18 novembre alle ore 11, i giovanissimi ´99 faranno visita al Sant'Anna con l´obiettivo di conquistare il secondo successo di fila dopo quello ottenuto a tavolino contro la Spal Lanciano.