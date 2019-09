Più di mille sono le firme protocollate stamani in municipio, indirizzate al Sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, per chiedere la ristrutturazione dell’ex asilo Carlo Della Penna. A consegnare le 52 pagine è stato il Presidente dell’Associazione VastoLibera, Carlo Centorami. “Si tratta di una prima tranche – spiega il Presidente del sodalizio – di più di mille firme di vastesi che con noi condividono l’idea che la struttura donata da Della Penna debba restare pubblica e debba essere sistemata ed utilizzata per gli scopi indicati dal benefattore.” La raccolta sta continuando e continuerà sia su cartaceo che on-line all’indirizzo http://firmiamo.it/ristrutturate-asilo-carlo-della-penna

“Proporremo, intanto, nei prossimi giorni – chiosa Centorami, pronipote di Della Penna – all’Amministrazione comunale, una iniziativa che per ora non possiamo anticipare.”