Inizia il conto alla rovescia per Michele Cassano e l'equipaggio di My Way 60 che parteciperanno alla regata oceanica Arc. Dopo la prima fase di trasferimento, le imbarcazioni che parteciperanno alla regata sono ormeggiate a Las Palmas, Gran Canaria. Il via ci sarà il 25 novembre e in questi giorni sono in corso i controlli sugli equipaggiamenti di sicurezza delle imbarcazioni.

Esame superato a pieni voti da My Way 60. Del resto Michele Cassano e Angelo D'Ugo, impegnati nell'ultimo anno per preparare bene la barca, avevano curato ogni dettaglio. La regata sarà lunga e difficile. "La lista delle dotazioni sembrava interminabile - ha spiegato Michele Cassano-,tanti piccoli dettagli dovevano essere rispettati, ma ce l'abbiamo fatta. Gli organizzatori (inglesi) curano l'evento in maniera inimmaginabile".

In questa fase in cui gli equipaggi si stanno preparando si vivono anche momenti di spensieratezza. Racconta Cassano. "Ogni giorno c'è una festa dove è possibile ritrovare tutti gli equipaggi, ognuno con una storia di mare e di vita da raccontare".

C'è chi, come Cassano e D'Ugo, si trova ad affrontare per la prima volta una regata oceanica. "Sono molti i seminari a cui si può partecipare per preparare meglio il viaggio ed imparare di più". Ormai mancano meno di dieci giorni, per continuare il sogno e fare rotta verso Santa Lucia affrontando i mari e i venti dell'Oceano. La barca e l'equipaggio vastesi sono pronti per riuscire al meglio in questa piccola, grande impresa.