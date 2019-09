Ora l'allarme furti scatta in via Alborato, la strada che attraversa la new town sorta nell'ultimo decennio al di là del tratto meridionale della circonvallazione Istoniense.

A fare paura sono i ladri acrobati che si arrampicano sulle grondaie ed entrano nelle case. E' successo così in un condominio della zona, dove è entrata in azione una banda specializzata nello svaligiare gli appartamenti. I malviventi "domenica scorsa sono saliti attraverso le canaline di scolo dell'aqua piovana", racconta un residente a ZonaLocale.it. "Arrivati al primo piano, attraverso un balcone si sono infilati in casa e l'hanno ripulita".

Gli ignoti hanno preso soldi e oggetti preziosi. Un bottino consistente. Di loro si è persa traccia. "Qui siamo praticamente nel centro della città, ma di controlli se ne vedono pochi".

Da settembre le ondate di furti a Vasto si susseguono con preoccupante regolarità. Nel mirino abitazioni, negozi, supermercati, campagne e automobili. In settimana, tre macchine rubate in due raid compiuti durante una sola notte.

Slittano ancora i tempi di realizzazione della videosorveglianza pubblica. Non ci sono soldi per il Grande fratello vastese, il sistema composto da 81 obiettivi tra telecamere e rilevatori di targhe per mettere sotto controllo la città 24 ore su 24. Con le poche risorse disponibili e i 500mila euro che entreranno attraverso i mutui, il Comune potrà fare solo alcune opere pubbliche. Innanzitutto l'ampliamento e l'adeguamento di via San Rocco, la stradina di campagna attorno alla quale è sorto un quartiere con centinaia di abitazioni alla periferia Nord di Vasto. Altre opere prioritarie sono le ristrutturazioni dell'ex asilo Carlo Della Penna e del lungomare prospicente il Monumento alla Bagnante. Ma per questi ultimi due interventi al momento non ci sono finanziamenti.

Oggi, alle 11, i consiglieri comunali d'opposizione presenteranno nella Sala del Gonfalone del municipio le loro proposte per garantire sicurezza nel centro storico. La scorsa estate un residente di via Santa Maria, Leonardo Falco, aveva sentito dei rumori sul tetto di casa, si era affacciato e aveva trovato i ladri, mettendoli in fuga.