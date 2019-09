Sabato 17 novembre alle ore 15.00 è in programma la partita tra Asd Virtus Cupello C5e Guardiagrele, una gara che è molto sentita da entrambe le squadre. Gli ospiti sabato scorso hanno battuto il fanalino di coda Montesilvano e hanno ora 4 punti in classifica, oltre al morale alto.In squadra hanno due due giocatori di grande esperienza come Gianfranco Zazzara e Fausto Stenta.



Il Cupello sabato ha disputato un'ottima gara a Penne su un campo difficile dove ha agguantato all'ultimo minuto un ottimo punto e quindi anche in casa cupello il morale è abbastanza elevato. Nelle file del Cupello c'e' da segnalare ancora la mancanza di Domenico D'Ercole che deve scontare l'ultimo dei due turni di squalifica, gli altri sono tutti a disposizione di mister Porfirio.



In settimana il presidente Meninni è stato molto vicino alla squadra sia fisicamente che mentalmente dichiarando: "Abbiamo fiducia in questo gruppo e sono convinto che i ragazzi daranno il massimo per risalire la classifica". I ragazzi dovranno dare il massimo per portare a casa tre punti fondamentali per morale e classifica.

Con l'occasione la Virtus Cupello C5 manda tantissimi auguri al giovane Tommaso Tumini per il suo compleanno.