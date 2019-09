L'assessore mancato è Luigi Masciulli. Non farà l'assessore, ma neanche il consigliere delegato al turismo. Così hanno deciso i socialisti nel direttivo che si è riunito ieri sera.

"Nel comunicato ufficiale - si sfoga con ZonaLocale.it - diremo che non abbiamo firmato il documento del sindaco. Diremo anche: non venite a dirci che siamo affamati di poltrone. Due mesi fa ci è stata offerta, ma abbiamo rifiutato la presidenza della Pulchra", la società che mista pubblico-privato che gestisce la raccolta dell'immondizia e la differenziata a Vasto. Il Comune detiene il 51% delle quote della spa. Il presidente è Enrico Tilli (Pd).

"Non ce l'hanno riproposta e non ce la devono neanche riproporre la Pulchra. Non ci interessa nemmeno una delega. Sappiamo - tuona Masciulli - quanto sono inutili queste deleghe. A cosa servirebbe fare il consigliere delegato al turismo senza avere poteri direttivi nei confronti del dirigente e degli impiegati municipali, né un minimo di budget da poter spendere per rilanciare il comparto turistico? Mi limiterei a organizzare qualche convegno e il forum sul turismo. Avrei voluto partecipare fattivamente all'amministrazione comunale. Ora non veniteci a dire che siamo affamati di poltrone. Rinunciamo a quello che ci hanno offerto. In questa vicenda - polemizza Masciulli - sono gli altri partiti a rimanere attaccati alle loro poltrone. Il documento non lo firmiamo. Ora sta al sindaco decidere se questo documento è determinante, oppure l'amministrazione va avanti".