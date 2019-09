Ci saranno anche i soci del Club Alpino Italiano di Vasto alla tradizionale Fiaccolata della Memoria, che si svolgerà il 20 novembre a Pietransieri, frazione di Roccaraso.

La storia. Il 20 novembre di 69 anni fa soldati tedeschi uccisero oltre un centinaio di civili in alcune masserie di Pietransieri. Erano in gran parte donne, vecchi e bambini rifugiati in campagna dopo l'ordine di evacuazione del paese; vivevano, anzi sopravvivevano, in condizioni precarie ammassati in poche case con il bestiame salvato dalle razzie dei militari. Contro di loro si scatenò in pochi giorni la barbarie. Tra i morti falciati dalle mitragliatrici anche un neonato di un mese. Una vergogna che macchia il genere umano e che purtroppo si è ripetuta troppe volte nella storia dell'uomo fino ai giorni nostri.



"Ad esempio nella vicina Bosnia dove a Sebreniza sono stati massacrati tanti civili inermi o nel lontano Ruanda dove, a colpi di machete, sono morti migliaia e migliaia di poveri esseri umani come noi!

Perché l'uomo, che sostiene di essere intelligente e di essere superiore alle bestie, può scadere fino a tanto?

Per non dimenticare- dicono i responsabili del Cai di Vasto- partecipiamo alla 20ª edizione della fiaccolata dei Limmari, organizzata dall' Associazione Alpini di Roccaraso, ricordando ciò che disse papa Giovanni Paolo II Mai più guerre, mai più la guerra e la mia generazione che ha vissuto questa tragedia ha il dovere di farlo comprendere ai giovani".

Programma martedì 20 novembre 2012

Ritrovo: ore 13,15 Parcheggio fotovoltaico Via dei Conti Ricci

Partenza: ore 13.30

Ritrovo a Pietransieri: ore 15.30 e partenza a piedi o in navetta per Limmari

Inizio fiaccolata: ore 16.30

Fine fiaccolata: ore 18.30

Fine cerimonia: ore 20.00

Cena (al sacco o sul posto)

Partenza per Vasto: ore 21.00

Responsabili: A. Colantonio; G.Colonna (cell. 3409800488); N.Racano