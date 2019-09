"Si è recato nei nostri uffici un consulente tecnico inviato dalla Procura di Lanciano, il quale ci ha fatto richiesta di documentazione relativa a un centinaio di depuratori gestiti dalla nostra società". Lo comunica Domenico Scutti, presidente della Sasi, la società che gestisce il servizio idrico integrato (acqua, fogne e depurazione) in 92 comuni su 104 della provincia di Chieti.

"Ovviamente ci siamo attivati immediatamente, così come è nostro uso, per produrre una quantità rilevante di documenti da rendere disponibili. Nessun problema per noi fornire la documentazione relativa agli atti gestionali compiuti in totale trasparenza, così come accaduto qualche mese fa per una indagine della Guardia di finanza.

Ci è sembrato utile chiarire la nostra posizione sia per gli utenti sia per le amministrazioni comunali con le quali collaboriamo. Abbiamo fiducia nell'operato della Procura e continuiamo a lavorare come fatto finora per garantire un servizio efficiente e trasparente. Questa politica aziendale da noi applicata e rispondente ai criteri di spending review trova a volte delle resistenze, ma ci consente di ottenere dei risultati tali, da evitare il baratro e la perdita della gestione pubblica della nostra acqua. La straordinarietà e la quantità dei problemi non può scoraggiarci e distoglierci dal raggiungimento degli obiettivi prefissati".