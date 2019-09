Questo pomeriggio alle ore 17.00 pressol'Hotel Rio di Marina di Vasto è in programma la presentazione del libro Il bambino spezzato scritto dalla psicologa Paola Ottaviano. A dorganizzare l'incontro è il Lions Club Adriatica Vittoria Colonna.



Un tema di grandissima attualità, come si è visto recentemente dalla cronache italiane, che tratta della separazione coniugale difficile. Un testo agile e facilmente comprensibile rivolto a quanti, per lavoro, per curiosità, per necessità, devono avvicinarsi alla Legge 54 - 8 febbraio 2006 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli". Il libro si propone anche come testo didattico di approfondimento nei Licei Pedagogici e della Scienze Sociali.



La presenza dell’autrice, la professionalità dell’avv. Giuseppina Fabretti, esperto di Diritto di Famiglia, daranno spazio agli interventi del pubblico per un dibattito moderato dalla giornalista di Trsp Paola D’Adamo.