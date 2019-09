La seconda sessione del corso di formazione politica promosso dall'associazione culturae "Lavoro & welfare" delle regioni Abruzzo e Molise, avrà la caratteristica che i relatori saranno, a seconda del tema trattato e delle attitudini personali, gli stessi partecipanti al corso. Chi è già aderente o socio all'associazone potrà parteciparvi in maniera gratuita; diversamente, chi non lo è, potrà partecipare con il pagamento della semplice tessera di adesione.



Il percorso formativo, come il precedente, è principalmnete riservato a giovani dirigenti, militanti ed amministratori ma sono ben accette anche presenze "....più mature ed esperte." Lo scopo è quello di formare una nuova classe dirigente allo scopo di garantire un necessario rinnovamento generazionale della Politica senza necessariamente ricorrere a rottamazioni varie ma chiedendo il rispetto e l'attuazione delle regole già scritte in statuti e regolamenti.



E' necessario, ai fini di avere contezza di un numero certo di partecipanti, dare conferma via email oppure presentandosi alla prima iniziativa prevista lunedì 19 novembre a Lentella alle ore 18.00.