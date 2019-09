Lara Celenza, artista vastese che da qualche anno vive e lavora a Londra. Alice in Punkland è il suo ultimo lavoro fotografico, realizzato proprio a Vasto. Le immagini realizzate saranno in mostra a Vasto, da stasera e fino al 12 dicembre, presso i locali del ristorante Isla Mujeres-Osteria, in piazza Caprioli.

Cinema e fotografia. Da dove nasce questa passione?

Come nasce la passione? E' difficile dirlo. Credo che tocchi delle corde segrete all'interno della nostra anima, e non è sempre possibile darsi delle spiegazioni. Una volta ho letto da qualche parte "l'amore non è la persona con cui puoi vivere, bensì la persona senza la quale non puoi vivere". Questo è per me il cinema: starci a contatto è difficile, difficilissimo, ma non riuscirei mai a separarmene. Alla fotografia sono arrivata per vie traverse, è stato un dono inaspettato. L'ho sempre coltivata come hobby e ora me ne occupo a livello professionale, realizzando book fotografici di ogni tipo: artistici, privati, commerciali e matrimoniali. E' un mezzo espressivo affascinante e potente che mi dona splendide soddisfazioni.

Il tuo percorso ti ha portato verso Londra. Perchè proprio lì?

Londra è una città a cui sono molto legata per motivi personali, affetti, esperienze. Una parte dei miei studi si è svolta lì con il progetto Erasmus, poi c'è stato il Master in cinema russo e sovietico presso l'Università di Cambridge, e infine diverse esperienze lavorative di nuovo a Londra. E' un contesto per me ormai familiare, tanto quanto lo è l'Italia, e sono fortemente legata ad entrambi i mondi. A volte ciò mi crea delle difficoltà pratiche, ma mi arricchisce enormemente come persona.

Perchè fondare una tua casa di produzione piuttosto che lavorare in qualche altro progetto?

In realtà nel corso degli anni ho avuto numerose esperienze da freelancer, ricoprendo diversi ruoli nell'ambito di progetti altrui: assistente di produzione, editor, regista teatrale su commissione, fotografa di scena. Alcuni di questi progetti facevano acqua da tutte le parti e non mi hanno soddisfatta a livello professionale. Essendo di natura una perfezionista, preferisco prendere le redini in mano e dedicare la massima cura ad ogni fase di realizzazione, dal concept alla distribuzione finale, e ciò avviene con la mia Kalifilm Productions (clicca qui). Il futuro è nell'autoproduzione, soprattutto per chi come me non dispone di ingenti capitali finanziari e raccomandazioni politiche. Mi rimbocco le maniche e realizzo i miei progetti senza aspettarmi le caramelle da nessuno, contando solo sul sostegno e la preziosa collaborazione delle persone creative a me vicine. Infatti il mio prossimo progetto come regista è la serie web "Mr Hater Show", realizzata in partnership con l'autore Antonio Guidone, un mio carissimo amico e attore di grande talento. Il motto della serie è "da oggi puoi dire basta!". Ma ne parliamo un'altra volta.

Alice in Punkland. L'idea da cosa è nata?

"Alice in Punkland" è un progetto basato sulla libera esplorazione artistica realizzato con la collaborazione dell'hairstylist Giuseppe Ottaviano (Studio Immagine) e della truccatrice ed esperta costumista Maria Scarano (Polvere Di Stelle). L'idea di base era di giocare con la storia creando dei personaggi in giornata - senza pianificare, senza l'ausilio di una storyboard.

L'occhio della macchina fotografica, come Alice nel romanzo di Lewis Carroll, si trova volontariamente scaraventato in un mondo vivace e surreale, popolato da strani personaggi come la Regina di Cuori, la Sposa Cadavere e il suo Nosferatu. Punkland è un non-luogo dove le regole sono sospese, e la graziosa damina dell'Ottocento si fonde con Slash dei Guns N' Roses. In questo contesto, il punk è inteso più come atteggiamento che come genere musicale - un gioco anticonformista, un'esperienza creativa all'insegna dell'improvvisazione e del "fai-da-te".

La scelta di realizzare gli scatti a Vasto è stata per "comodità" o voluta?

Assolutamente voluta. Era da diverso tempo che desideravo collaborare più da vicino con Giuseppe e Maria, due persone estremamente creative che sanno vedere oltre il convenzionale. Il passo successivo è stato coinvolgere i modelli, intesi non come manichini ma come esseri umani dotati di carattere e capaci di creare dei veri personaggi e giocare con me, entrando in sintonia con la mia follia. E quindi si sono materializzati loro, i veri protagonisti: Luana Checchia, Antonio Guidone, Martina Mirco e Simona Travaglini. Lì'ultimo step è stato assicurarsi una cornice evocativa e pittoresca, che abbiamo trovato nel Ristorante Castello Aragona - a tal proposito desidero ringraziare Marino Artese per la sua disponibilità. Inoltre, un sentito grazie va a Claudio Carluccio, organizzatore della mostra "Alice in Punkland", Alfredo Di Vairo, proprietario del ristorante messicano Isla Mujeres che ospiterà la stessa, e Costanzo D'Angelo per il supporto in fase di stampa e preparazione.

Com'è per un 30enne che cerca di fare un suo percorso in questo mondo vivere a Londra?

La vita di un artista è difficile, ovunque. C'è ancora in giro chi ci considera dei fannulloni, o ancora peggio degli esseri superflui, che non contribuiscono attivamente al benessere della società. In momenti di crisi come questo, invece, l'unica vera rivoluzione possibile è quella che parte dal basso e utilizza l'arte come canale espressivo privilegiato. Mai come oggi c'è bisogno di creare, di offrire orizzonti per un mondo migliore, più sostenibile e più tollerante. Per un artista, il contesto londinese è estremamente impervio ma anche ricco di opportunità. Londra è una città bellissima, crudele, multiculturale, ostile e generosa nello stesso tempo. La mia vita quotidiana non è semplice, ma respiro aria di grande libertà ed entro sempre a contatto con persone di tutti i tipi che mi offrono punti di vista originali e nuova ispirazione. Ultimamente poi ho avuto la possibilità di realizzare progetti importanti, tra i quali due prestigiosi servizi fotografici in collaborazione con la celebre stilista di abiti da sposa Johanna Hehir. Le fotografie saranno pubblicate sulla mia pagina Facebook Lara Celenza Photography, che vi invito a consultare (clicca qui).

Mi sembra che il legame con la tua terra d'origine sia comunque forte. Come ti dividi tra la dimensione "globale", come può essere quella londinese, e quella "locale"?

Semplice: cerco di annullare questa dicotomia, creando progetti internazionali anche a Vasto. I talenti che conosco qui non hanno nulla da invidiare ai talenti che conosco a Londra. L'unica differenza è che hanno meno opportunità di confronto e crescita a causa di certe arretratezze istituzionali e sociali. Ma io lo dico sempre, noi siamo più evoluti delle nostre istituzioni, dobbiamo prendere la situazione in mano e realizzare i nostri progetti senza aspettarci nessun sostegno da parte del potere, che in ogni caso non ha interesse a promuoverci perchè ci vede come un elemento di disturbo. L'Abruzzo possiede un potenziale che non è quantificabile in termini economici: luoghi meravigliosi che non vengono promossi all'esterno, persone estremamente creative spinte in un cantuccio per far posto alla cultura della spazzatura che ancora ostinatamente ci propinquano. I miei amici e collaboratori londinesi, quando vengono qui per lavoro, rimangono stupiti dal talento dei creativi e dalla bellezza delle location, e non riescono a credere che tali risorse siano relegate nell'ombra. Nel mio piccolo ho sempre fatto il possibile per rimediare a questa situazione, ma per innescare un vero cambiamento servirebbero ben altre risorse e un maggiore sentimento di condivisione.

Cosa ti aspetti di suscitare in chi vedrà le tue foto di Alice in Punkland?

Una risata, una parolaccia, un pensiero qualunque. Lascio la libertà ai visitatori.