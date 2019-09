Domenica si è svolto il 1° Trofeo Città di Capranica, una competizione di Kung Fu e combattimenti Sanda organizzato dall’ AMI (Arti Marziali Italia) alla quale la scuola di arti marziali Tullio Academy di Casalbordino del M° Rocco Sergio Tullio ha partecipato ottenendo grandi risultati ancora una volta. Gli allievi hanno ottenuto un grande riscontro sia nell’esecuzione dei taolu del kung fu tradizionale che nei combattimenti Sanda.



Gli allievi della Tullio Academy, inoltre, sono stati invitati ad esibirsi nel corso della manifestazione in quello che è chiamato “combattimento armato”. Si tratta nella contesa della vittoria tra due avversari che si affrontano colpendosi con bastoni soft stick. La dimostrazione ha avuto molto successo, grazie anche all’enfasi dimostrata da Papuc Raul e Boris Tiberiu, due allievi stranieri che militano tra le file della scuola di Casalbordino.



Una menzione particolare per Raducci Antonella che ha annientato in due successivi incontri le avversarie, con una grinta che raramente si riscontra in una ragazza di soli 13 anni. Michele e Mattia Biondino oltre che accomunati dalla parentela sono sembrati legati anche dalla sorte. Infatti si classificavano entrambi al secondo posto nonostante la disputa di round di alto livello tecnico a loro riconosciuta anche da altri maestri.



Questi i risultati ottenuti:



BIONDINO Michele: 2° classificato Light Sanda

BIONDINO Mattia: 2° classificato Light Sanda

Raducci Antonella: 1° classificata Light Sanda – 1° classificata Forme Mani Nude

CANOSA Stefania: 1° classificata Forme a Squadra – 2° classificata Forme a Mani Nude

TROIANO Nico: 1° classificato Forme a Squadra

DI PIETRO Stefano: 3° classificato Forma con Arma Snodata

CANOSA Antonio: 1° classificato Forme Mani Nude



Il gran finale della gara è stato dedicato dal presidente AMI maestro Silvio Matelicani ai ringraziamenti per i suoi collaboratori e con l'ufficializzazione della nomina per il maestro Rocco Sergio Tullio a responsabile AMI per il settore Kung Fu tradizionale in Abruzzo, a riconoscenza delle elevate qualità tecniche e delle conoscenze nell’insegnamento del Kung Fu tradizionale.